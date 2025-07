La lingua che deride e offende nei cruciverba: la soluzione è Biforcuta

BIFORCUTA

Curiosità e Significato di Biforcuta

Approfondisci la parola di 9 lettere Biforcuta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Biforcuta? Biforcuta descrive qualcosa che si divide in due parti o direzioni opposte, come una strada o un percorso. Nel linguaggio figurato, può indicare un pensiero o una posizione divisa, ambigua o contraddittoria. La parola suggerisce una sorta di frattura o separazione, rendendo evidente una divisione netta tra due aspetti. È perfetta per rappresentare una lingua che deride e offende, dividendo e creando confusione.

Come si scrive la soluzione Biforcuta

Stai cercando la risposta alla definizione "La lingua che deride e offende"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

I Imola

F Firenze

O Otranto

R Roma

C Como

U Udine

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R O F R G A B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FRIGOBAR" FRIGOBAR

