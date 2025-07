La figura retorica come non è privo d ingegno nei cruciverba: la soluzione è Litote

LITOTE

Curiosità e Significato di Litote

Non fermarti alla soluzione! Conosci Litote più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Litote.

Perché la soluzione è Litote? La litote è una figura retorica che consiste nel rafforzare un concetto attraverso la negazione del suo contrario, spesso dando un tocco di sottile ingegno. È come dire non è male per intendere molto più di un semplice buono. Questa tecnica rende il discorso più elegante e raffinato, dimostrando come la forza possa risiedere anche nella discrezione e nell'uso intelligente delle parole.

Come si scrive la soluzione Litote

La definizione "La figura retorica come non è privo d ingegno" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

I Imola

T Torino

O Otranto

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G A A M T N E N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MANTEGNA" MANTEGNA

