LITOTE

Curiosità e Significato di "Litote"

La litote è una figura retorica che esprime un concetto attraverso la negazione del suo opposto, enfatizzando così l'idea in modo sottile. Ad esempio, dire non è affatto semplice per indicare che qualcosa è complesso. Questa tecnica rende l'enunciazione più incisiva e originale.

Figura retorica che per affermare una cosa nega il contrarioLa figura retorica consistente nell uso di un termine contrario a quello pensatoLa figura retorica delle paraboleLa figura retorica che consiste nell omissione delle congiunzioniLa figura retorica che si usa dicendo il Poeta invece di Dante

Come si scrive la soluzione: Litote

L Livorno

I Imola

T Torino

O Otranto

T Torino

E Empoli

