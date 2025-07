La classe elementare che precede la prima media nei cruciverba: la soluzione è Quinta

QUINTA

Curiosità e Significato di Quinta

Perché la soluzione è Quinta? La parola quinta indica la classe elementare che precede la prima media, cioè l'ultimo anno delle scuole elementari in Italia. È il momento in cui gli studenti si preparano a passare alle scuole superiori, consolidando le basi per il percorso scolastico successivo. Quindi, la quinta rappresenta un importante traguardo di apprendimento e crescita.

Come si scrive la soluzione Quinta

La definizione "La classe elementare che precede la prima media" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Q Quarto

U Udine

I Imola

N Napoli

T Torino

A Ancona

