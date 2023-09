Precede la prima tappa del giro ciclistico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Precede la prima tappa del giro ciclistico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PROLOGO

Significato/Curiosita : Precede la prima tappa del giro ciclistico

Vittoria di tappa nel giro del trentino, e si prepara ad affrontare il giro d'italia come capitano della squadra insieme a franco pellizotti. durante la gara... Il prologo, come nel caso dell'anfitrione di plauto, poteva contenere un riassunto dello svolgimento dell'intera opera, compreso l'epilogo il prologo si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

