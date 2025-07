L emisfero sud nei cruciverba: la soluzione è Australe

Home / Soluzioni Cruciverba / L emisfero sud

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L emisfero sud' è 'Australe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AUSTRALE

Curiosità e Significato di Australe

Vuoi sapere di più su Australe? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Australe.

Perché la soluzione è Australe? L'emisfero sud è la metà della Terra situata a sud dell'equatore, che include paesi come l'Australia, il Sud Africa e il Brasile meridionale. Il termine australe si riferisce proprio a questa zona, caratterizzata da stagioni opposte rispetto all'emisfero nord. È un termine usato anche in ambito geografico e scientifico per indicare ciò che riguarda questa parte del pianeta, offrendo così una visione più precisa del nostro mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo stato più popoloso dell emisfero sudUno Stato insulare a sud dell IndiaIl vento del sudLe tipiche pittoresche colline a sud di SienaCostellazione a sud dei Gemelli

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Australe

Stai cercando la risposta alla definizione "L emisfero sud"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

U Udine

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E A G M N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ENIGMA" ENIGMA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.