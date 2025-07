Il do eseguito da alcuni tenori nei cruciverba: la soluzione è Di Petto

Home / Soluzioni Cruciverba / Il do eseguito da alcuni tenori

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il do eseguito da alcuni tenori' è 'Di Petto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DI PETTO

Curiosità e Significato di Di Petto

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Di Petto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Di Petto? Di petto è un'espressione italiana che significa con il petto o a livello del petto. Viene spesso usata in ambito musicale, teatrale o figurato per indicare qualcosa fatto con forza, coraggio o davanti a tutti. Nell'enigma, si riferisce a un'esecuzione fatta con il petto, come quella di alcuni tenori durante le esibizioni. È un modo colorito per descrivere un gesto deciso e visibile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dinastia di alcuni imperatori romaniNome di alcuni fiumi inglesiUn bonifico eseguito tra due conti correnti delle PTPrecedono alcuni annunciUn dipinto eseguito con brillanti resine sintetiche

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Di Petto

La definizione "Il do eseguito da alcuni tenori" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

I Imola

P Padova

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

K K T I T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TIKTOK" TIKTOK

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.