La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Gli spessori sovrapposti' è 'Strati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRATI

Curiosità e Significato di Strati

Hai risolto il cruciverba con Strati? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Strati.

Perché la soluzione è Strati? Gli strati sono livelli sovrapposti di materiali o elementi, spesso usati in ambiti come la moda, l'arte o la geologia. Immagina una torta con più fette o un vestito composto da più tessuti: tutto ciò sono esempi di strati. Questi livelli conferiscono consistenza, protezione o estetica, rendendo i prodotti più complessi e interessanti. È un termine che richiama l’idea di molteplici dimensioni in un'unica composizione.

Come si scrive la soluzione Strati

Stai cercando la risposta alla definizione "Gli spessori sovrapposti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M E A L P D A Mostra soluzione



