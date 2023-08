Sono sovrapposti nel muro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono sovrapposti nel muro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MATTONI

Significato/Curiosita : Sono sovrapposti nel muro

sovrapposti alternando i giunti. questo tipo di muratura tuttavia non poteva essere utilizzato per edifici a più piani, dato che lo spessore del muro... vedi mattone (disambigua). disambiguazione – "mattoni" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mattoni (disambigua). il mattone è un prodotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

