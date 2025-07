Frazionano il Giro d Italia nei cruciverba: la soluzione è Tappe

TAPPE

Curiosità e Significato di Tappe

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Tappe, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tappe? Tappe indica le diverse tappe o frazioni in cui si divide una corsa ciclistica come il Giro d'Italia. Ogni tappa rappresenta una singola giornata di gara, con un percorso diverso che contribuisce alla vittoria complessiva. Suddividere l'evento in tappe permette di organizzare meglio la gara e mantenere alta la suspense fino all'ultima frazione. È questa suddivisione che rende il Giro un'emozionante sfida a tappe.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Particolari frazioni del Giro d ItaliaVinse Giro d Italia e Tour de France nel 1998Ciclisti da Giro d ItaliaIl Vincenzo vincitore del Giro di Italia 2013 e 2016Gara a tempo prevista nel Giro d Italia

Come si scrive la soluzione Tappe

T Torino

A Ancona

P Padova

P Padova

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N C M G P A O Mostra soluzione



