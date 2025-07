Fabbricano recipienti da tenere in cantina nei cruciverba: la soluzione è Bottai

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fabbricano recipienti da tenere in cantina' è 'Bottai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOTTAI

Curiosità e Significato di Bottai

Vuoi sapere di più su Bottai? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Bottai.

Perché la soluzione è Bottai? Bottaì è un termine piemontese che indica i recipienti di terracotta o legno usati tradizionalmente per conservare vini e liquori in cantina. Questi contenitori aiutano a mantenere le caratteristiche organolettiche delle bevande, grazie alle proprietà isolanti e traspiranti del materiale. In sostanza, sono i fusti ideali per invecchiare e conservare al meglio le bevande, diventando simbolo di tradizione e sapienza enologica.

Come si scrive la soluzione Bottai

Se ti sei imbattuto nella definizione "Fabbricano recipienti da tenere in cantina", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

I Imola

