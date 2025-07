È sonora nei film nei cruciverba: la soluzione è Colonna

Home / Soluzioni Cruciverba / È sonora nei film

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È sonora nei film' è 'Colonna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLONNA

Curiosità e Significato di Colonna

Vuoi sapere di più su Colonna? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Colonna.

Perché la soluzione è Colonna? Colonna è un elemento architettonico che sostiene strutture come edifici e portici, spesso decorato e simbolo di eleganza. Nel linguaggio cinematografico, si dice che una scena è sonora sui film quando si concentra sull'importanza di elementi visivi e strutturali, come le colonne, che caratterizzano l’ambiente. In definitiva, la colonna rappresenta stabilità e bellezza, fondamentali in molte arti e contesti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il Michael Oscar per la colonna sonora del film UpÈ sonora nel filmNei film c è quella sonoraUna fila di auto nei film c è quella sonoraNei film western ha la stella sul petto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Colonna

Se ti sei imbattuto nella definizione "È sonora nei film", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

N Napoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E R C B A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACERBI" ACERBI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.