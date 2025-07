È melmoso nei cruciverba: la soluzione è Pantano

PANTANO

Curiosità e Significato di Pantano

Perché la soluzione è Pantano? Pantano indica un'area di terreno molto umida e fangosa, spesso difficile da attraversare. È caratterizzato da acqua stagnante e suolo morbido, rendendo il passo lento e faticoso. La parola richiama immediatamente immagini di luoghi melmosi e insidiosi, dove si può affondare facilmente. In senso figurato, si usa per descrivere situazioni complicate o senza via d’uscita, come un vero e proprio pantano da cui è difficile uscire.

Come si scrive la soluzione Pantano

P Padova

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

O Otranto

