Melmoso pantanoso nei cruciverba: la soluzione è Fangoso

Home / Soluzioni Cruciverba / Melmoso pantanoso

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Melmoso pantanoso' è 'Fangoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FANGOSO

Curiosità e Significato di "Fangoso"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Fangoso, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Fangoso si riferisce a un terreno o a un ambiente caratterizzato dalla presenza di fango, risultando quindi umido, pesante e scivoloso. Questo aggettivo evoca immagini di condizioni avverse e poco gradevoli, tipiche di pantani o zone allagate, in cui il movimento può risultare difficile e scomodo.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: MelmosoAcquitrinoso melmoso

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Fangoso

Se "Melmoso pantanoso" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

A Ancona

N Napoli

G Genova

O Otranto

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E C N R E A S N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INCENSARE" INCENSARE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.