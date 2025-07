E fornito di rubinetti nei cruciverba: la soluzione è Lavabo

LAVABO

Curiosità e Significato di Lavabo

Approfondisci la parola di 6 lettere Lavabo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Lavabo? Il lavabo è un elemento della stanza da bagno dotato di rubinetti, usato per lavarsi le mani e il viso. È spesso realizzato in ceramica, porcellana o altri materiali resistenti all’acqua. La sua funzione principale è garantire igiene e pulizia quotidiana. Insomma, un pezzo fondamentale per il comfort e la praticità del nostro spazio personale.

Come si scrive la soluzione Lavabo

Se "E fornito di rubinetti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

A Ancona

V Venezia

A Ancona

B Bologna

O Otranto

