NONI

Perché la soluzione è Noni? Dopo gli ottavi si riferisce a qualcosa che avviene subito dopo una fase di eliminazione diretta, come negli sport o nei tornei. La parola NONI deriva dal termine latino nonus, che significa nono, ma in questo contesto è un gioco di parole e lettere. È un esempio di come le parole possano nascondere enigmi e collegamenti sorprendenti, rendendo il linguaggio ancora più affascinante.

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E T P N R I A E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PANETTERIE" PANETTERIE

