Castigata per una colpa commessa nei cruciverba: la soluzione è Punita

Home / Soluzioni Cruciverba / Castigata per una colpa commessa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Castigata per una colpa commessa' è 'Punita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PUNITA

Curiosità e Significato di Punita

Vuoi sapere di più su Punita? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Punita.

Perché la soluzione è Punita? Punita indica il fatto di essere stata sanzionata o condannata per un errore o una mancanza commessa. È il risultato di una conseguenza negativa legata a una colpa, spesso imposta da autorità o regole. In sintesi, significa aver subito una punizione per aver sbagliato, evidenziando la giusta reazione a comportamenti non corretti. Ciò sottolinea l’importanza delle regole e della responsabilità personale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il peso della colpaCanta Baila Morena e Per colpa di chi?La colpa per il giudiceColpa da scontareLo è la colpa se non hai ragione

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Punita

Non riesci a risolvere la definizione "Castigata per una colpa commessa"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

U Udine

N Napoli

I Imola

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P I À E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIETÀ" PIETÀ

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.