PENOMBRA

Curiosità e Significato di Penombra

Perché la soluzione è Penombra? Penombra indica una luce soffusa o parziale, dove l'oscurità e la luminosità si mescolano, creando zone di mezzo tra piena luce e totale ombra. È il gioco di luci e ombre che si verifica in ambienti con illuminazione limitata o filtrata, dando atmosfera e mistero agli spazi. Un termine spesso usato in fotografia, arte e scenografia per descrivere questi effetti delicati e suggestivi.

Come si scrive la soluzione Penombra

P Padova

E Empoli

N Napoli

O Otranto

M Milano

B Bologna

R Roma

A Ancona

