La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Base iniziale di qualsiasi disciplina' è 'Abbicci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ABBICCI

Curiosità e Significato di Abbicci

Vuoi sapere di più su Abbicci? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Abbicci.

Perché la soluzione è Abbicci? ABBICCI è un termine che indica la base fondamentale o il punto di partenza di una disciplina, come le competenze di base in un mestiere o le nozioni fondamentali di uno studio. È ciò che costituisce il fondamento su cui si costruiscono conoscenze più avanzate. Conoscere l'abbicci è essenziale per progredire e approfondire qualsiasi campo di interesse.

Come si scrive la soluzione Abbicci

Stai cercando la risposta alla definizione "Base iniziale di qualsiasi disciplina"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

B Bologna

B Bologna

I Imola

C Como

C Como

I Imola

