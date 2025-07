Nozione di base di una disciplina o di una tecnica nei cruciverba: la soluzione è Rudimento

RUDIMENTO

Curiosità e Significato di Rudimento

Perché la soluzione è Rudimento? Il termine rudimento indica la conoscenza di base di una disciplina o di una tecnica, come le fondamenta su cui si costruiscono competenze più avanzate. È il primo passo per imparare qualcosa di nuovo, rappresentando le nozioni essenziali per iniziare a muoversi con sicurezza in un determinato campo. Conoscere i rudimenti è fondamentale per progredire e approfondire le proprie capacità.

Come si scrive la soluzione Rudimento

R Roma

U Udine

D Domodossola

I Imola

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

