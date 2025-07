Ha i bargigli nei cruciverba: la soluzione è Tacchino

TACCHINO

Curiosità e Significato di Tacchino

La soluzione Tacchino di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tacchino per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tacchino? Ha i bargigli è un modo colloquiale per indicare qualcuno che ha molte guance o una faccia paffuta, come quella di un tacchino. La frase gioca sul fatto che il tacchino, grazie ai suoi bargigli, ha una fisionomia caratteristica e riconoscibile. È un'espressione simpatica e colorita usata spesso per descrivere chi ha una presenza marcata e un volto rotondo.

Come si scrive la soluzione Tacchino

Hai trovato la definizione "Ha i bargigli" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

A Ancona

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

N Napoli

O Otranto

