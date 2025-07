È assai nota quella di frutta ritratta da Caravaggio nei cruciverba: la soluzione è Canestra

CANESTRA

Curiosità e Significato di Canestra

Hai risolto il cruciverba con Canestra? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Canestra.

Perché la soluzione è Canestra? Canestra è una parola che indica un cesto o una cesta di vimini usata per contenere frutta o altri alimenti. È nota soprattutto grazie alle opere di Caravaggio, che ha dipinto una celebre Canestra di frutta, simbolo di abbondanza e raffinatezza. Questa parola richiama quindi un oggetto semplice ma ricco di significato artistico e culturale.

Come si scrive la soluzione Canestra

Se ti sei imbattuto nella definizione "È assai nota quella di frutta ritratta da Caravaggio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

N Napoli

E Empoli

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

