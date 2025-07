Allieve, alunne nei cruciverba: la soluzione è Scolare

SCOLARE

Curiosità e Significato di Scolare

Perché la soluzione è Scolare? La parola scolare significa eliminare i liquidi in eccesso, come quando si asciuga un alimento o si rimuove l'acqua dalla pasta. È un termine molto usato nel contesto della cucina, ma anche in senso figurato, per indicare il processo di eliminazione di elementi superflui o indesiderati. In breve, scolare è l'arte di liberarsi di ciò che non serve, per ottenere il risultato perfetto.

Come si scrive la soluzione Scolare

Hai davanti la definizione "Allieve, alunne" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

