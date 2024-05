Significato della soluzione per: Bastoncini che aiutano i bambini nell aritmetica

Sostantivo, forma flessa

I regoli Cuisenaire sono supporti didattici che offrono agli studenti un modo interattivo e pratico per esplorare la matematica e apprenderne i concetti, come le operazioni aritmetiche di base, le frazioni, i divisori. Furono inventati dal maestro elementare belga Georges Cuisenaire, che li chiamò réglettes, e resi popolari da Caleb Gattegno all'inizio degli anni 1950. Gattegno sostiene che Cuisenaire «ha dimostrato come gli studenti valutati "deboli" dopo aver ricevuto un insegnamento tradizionale compiano enormi progressi passando all'uso di questo materiale didattico: quando si sono lasciati loro azionare i regoli, sono diventati "molto bravi" in aritmetica».

regoli m pl

plurale di regolo

Etimologia / Derivazione

vedi regolo