CANNES

Curiosità e Significato di Cannes

Perché la soluzione è Cannes? Cannes è una celebre città della Costa Azzurra, famosa per il suo elegante lungomare chiamato Promenade de la Croisette. Rinomata per il suo prestigioso festival cinematografico, questa località unisce charme e glamour, attirando visitatori da tutto il mondo. La sua atmosfera sofisticata e le sue spiagge rendono Cannes una meta imperdibile per chi cerca bellezza e cultura sulla riviera francese.

Come si scrive la soluzione Cannes

C Como

A Ancona

N Napoli

N Napoli

E Empoli

S Savona

