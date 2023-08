Vi si trova Acapulco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si trova Acapulco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MESSICO

Significato/Curiosità : Vi si trova Acapulco

Acapulco è una famosa località balneare situata sulla costa sud-ovest del Messico, sulle sponde del Pacifico. Questa affascinante città costiera è rinomata per le sue magnifiche spiagge, le acque turchesi e il clima tropicale. Ammirata per la sua bellezza naturale e la sua posizione unica, Acapulco è stata a lungo una meta turistica preferita sia per i visitatori nazionali che internazionali. Oltre alle spiagge mozzafiato, la città offre una vivace vita notturna, ristoranti, attività acquatiche e spettacoli di clavadistas (tuffatori) che si lanciano da alte scogliere nel mare sottostante. Acapulco incanta i suoi ospiti con una combinazione di avventure, cultura e relax, lasciando un'impronta indimenticabile.

