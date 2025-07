Una praticissima due posti nei cruciverba: la soluzione è Smart

SMART

Curiosità e Significato di Smart

Hai risolto il cruciverba con Smart? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Smart.

Perché la soluzione è Smart? SMART è un termine che indica qualcosa di intelligente, efficiente e compatto. È spesso usato per descrivere automobili pratiche e dal design innovativo, come quella a due posti molto maneggevole e funzionale. In breve, rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un mezzo agile, moderno e facile da usare, perfetto per muoversi con stile e praticità in città.

Auto a due postiMinicar elettrica a due posti della RenaultUna due posti da cittàUn auto con due postiPosti in mezzo tra due punti

Come si scrive la soluzione Smart

Hai davanti la definizione "Una praticissima due posti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

M Milano

A Ancona

R Roma

T Torino

