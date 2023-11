Una due posti da città

Aggiungendo citazionifonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento.è un insediamento...

La Smart GmbH, acronimo di Swatch Mercedes ART, è una casa automobilistica del gruppo Mercedes-Benz Group (titolare anche del marchio Mercedes-Benz) fondata ufficialmente nel 1996, famosa per la produzione della piccola Fortwo, automobile per uso cittadino lunga appena 2 metri e mezzo e omologata per due passeggeri.