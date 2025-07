Un antica misura itineraria nei cruciverba: la soluzione è Lega

LEGA

Curiosità e Significato di Lega

Non fermarti alla soluzione! Conosci Lega più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Lega.

Perché la soluzione è Lega? Lega è un termine che indica un'alleanza o un'unione tra persone, nazioni o gruppi, spesso per motivi economici, politici o sportivi. Può anche riferirsi a una sostanza che unisce o collega elementi diversi. In ambito storico, rappresentava un patto tra stati o città. La sua versatilità lo rende fondamentale nel linguaggio quotidiano e in quello istituzionale, sottolineando sempre l'importanza della collaborazione.

Come si scrive la soluzione Lega

La definizione "Un antica misura itineraria" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

