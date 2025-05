Antica misura per cereali nei cruciverba: la soluzione è Staio

Home / Soluzioni Cruciverba / Antica misura per cereali

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Antica misura per cereali' è 'Staio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STAIO

Curiosità e Significato di "Staio"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Staio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Staio.

Perché la soluzione è Staio? Lo staio è un'unità di misura tradizionale utilizzata per i cereali, particolarmente nel contesto delle agricolture storiche italiane. Equivalente a circa 10 litri, questo recipiente era fondamentale per la misurazione e la vendita dei raccolti, rappresentando un elemento chiave nell'economia rurale. Oggi, pur non essendo più in uso, il termine richiama alla mente un'importante parte della nostra storia agricola e commerciale.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Misura per cerealiRecipiente per cerealiAntica misura per i cerealiL antica misura equivalente a mille passiAntica unità di misura della superficie agraria

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Staio

La definizione "Antica misura per cereali" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

T Torino

A Ancona

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F N I C A O I P I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PANIFICIO" PANIFICIO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.