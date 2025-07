Tutt altro che ineguagliabile nei cruciverba: la soluzione è Imitabile

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tutt altro che ineguagliabile' è 'Imitabile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMITABILE

Curiosità e Significato di Imitabile

La parola Imitabile è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Imitabile.

Perché la soluzione è Imitabile? Imitabile indica qualcosa o qualcuno che può essere riprodotto, copiato o emulato facilmente. Vuol dire che non è unico o inimitabile, ma ha caratteristiche che altri possono riprodurre con successo. In un mondo dove l'originalità conta, sapere che qualcosa è imitabile ci permette di capire quanto sia facile o difficile replicarlo, aprendoci a nuove opportunità di apprendimento e miglioramento.

Come si scrive la soluzione Imitabile

Se "Tutt altro che ineguagliabile" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

M Milano

I Imola

T Torino

A Ancona

B Bologna

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T I C R T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RICOTTA" RICOTTA

