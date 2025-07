Sono eterni sull Himalaya nei cruciverba: la soluzione è Nevai

NEVAI

Curiosità e Significato di Nevai

Perché la soluzione è Nevai? Nevai deriva dal verbo nevare, che significa coprire di neve. In modo poetico, si riferisce alle cime degli Himalaya, sempre imbiancate e imponenti, come se fossero eternamente ricoperte di neve. Un termine che evoca grandezza, freddezza e maestosità delle montagne più alte del mondo, simbolo di natura eterna e incontaminata.

Come si scrive la soluzione Nevai

Non riesci a risolvere la definizione "Sono eterni sull Himalaya"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

N Napoli

E Empoli

V Venezia

A Ancona

I Imola

