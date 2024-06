Lo sono i denari l uno sull altro

: Per esempio, le vocali sono sonoranti, come lo sono le consonanti /m/ e /l/. Essenzialmente questo significa che un suono "spinto fuori" (come /z/) o "schioccato" (come /t/) non è una sonante. Altre consonanti, come /d/ o /s/, limitano abbastanza il flusso d'aria da causare turbolenza, e così sono non-sonoranti. In fonetica e fonologia, una sonante (o, meno comune, sonorante) è un suono del linguaggio che viene prodotto, senza flusso d'aria turbolento, nel tratto vocale.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: sonanti m e f pl . plurale di sonante. Voce verbale: sonanti . participio presente plurale di sonare. Sillabazione: so | nàn | ti. Pronuncia: IPA: so'nanti/ . Etimologia / Derivazione: (aggettivo) vedi sonante. (voce verbale) vedi sonare. Sinonimi: (di voci) forti, potenti, sonore, rumorose, squillanti, risonanti, echeggianti, altisonanti, rimbombanti, roboanti.