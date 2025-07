Si copre di tegole nei cruciverba: la soluzione è Tetto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si copre di tegole' è 'Tetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TETTO

Curiosità e Significato di Tetto

Hai risolto il cruciverba con Tetto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Tetto.

Perché la soluzione è Tetto? Il termine tetto indica la copertura superiore di un edificio, progettata per proteggere dagli agenti atmosferici come pioggia, neve e sole. Realizzato spesso con tegole o altri materiali, il tetto rappresenta la chiusura e la sicurezza della casa. È un elemento fondamentale per garantire comfort e protezione, facendo sì che tutto resti asciutto e caldo all’interno.

Come si scrive la soluzione Tetto

La definizione "Si copre di tegole" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

