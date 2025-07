Se l autore non viene scoperto, è perfetto nei cruciverba: la soluzione è Delitto

DELITTO

Curiosità e Significato di Delitto

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Delitto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Delitto? Il delitto è un atto criminale che viola una legge, generalmente commesso con intenzione o negligenza. Se l’autore non viene mai scoperto, il reato rimane impunito, lasciando tutto nell’ombra. In questo modo, il delitto si consuma senza conseguenze apparenti, ma la sua natura rimane quella di un’azione illegale e moralmente condannabile.

Come si scrive la soluzione Delitto

Hai trovato la definizione "Se l autore non viene scoperto, è perfetto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

I Imola

T Torino

T Torino

O Otranto

