CAVALLO

Curiosità e Significato di Cavallo

La parola Cavallo è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cavallo.

Perché la soluzione è Cavallo? Il termine cavallo indica un animale domestico molto usato in agricoltura, sport e trasporti. È famoso per la sua forza, eleganza e il ruolo storico nei viaggi e nelle guerre. Questa parola rappresenta anche simboli di libertà e potenza. In sintesi, il cavallo è un fedele alleato dell'uomo, capace di condividere con noi secoli di storia e tradizione.

Come si scrive la soluzione Cavallo

Hai davanti la definizione "Quello di battaglia non nitrisce" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

V Venezia

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

