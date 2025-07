Quello destro è una persona di fiducia nei cruciverba: la soluzione è Braccio

BRACCIO

Curiosità e Significato di Braccio

Vuoi sapere di più su Braccio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Braccio.

Perché la soluzione è Braccio? Braccio indica la parte del corpo che collega la spalla alla mano, essenziale per afferrare e muovere gli oggetti. È anche usato in senso figurato per riferirsi a una persona di fiducia o un alleato, come nel detto avere qualcuno come braccio destro. In entrambi i casi, rappresenta supporto e affidabilità, rendendo questa parola molto versatile nel linguaggio di tutti i giorni.

Come si scrive la soluzione Braccio

Hai davanti la definizione "Quello destro è una persona di fiducia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

R Roma

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

