TAVOLIERE

Curiosità e Significato di Tavoliere

Perché la soluzione è Tavoliere? Il tavoliere è una pianura ampia e pianeggiante, tipica delle regioni del Sud Italia, come la Puglia. Il termine deriva dal latino tabula, che significa tavola, richiamando l’aspetto di una superficie uniforme. È un territorio ideale per l’agricoltura e l’allevamento. Quindi, il tavoliere rappresenta un’area vasta e aperta, perfetta per chi cerca spazi immensi e ricchi di storia e tradizione.

Come si scrive la soluzione Tavoliere

T Torino

A Ancona

V Venezia

O Otranto

L Livorno

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

