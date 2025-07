Quella nera registra i dati di volo dell aereo nei cruciverba: la soluzione è Scatola

Home / Soluzioni Cruciverba / Quella nera registra i dati di volo dell aereo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quella nera registra i dati di volo dell aereo' è 'Scatola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCATOLA

Curiosità e Significato di Scatola

Vuoi sapere di più su Scatola? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Scatola.

Perché la soluzione è Scatola? La scatola, chiamata anche black box, è un dispositivo fondamentale a bordo di un aereo che registra i dati di volo e le conversazioni in cabina. In caso di incidenti, permette agli investigatori di ricostruire le cause dell'accaduto. Nonostante il nome, spesso di colore arancione brillante, la sua funzione è cruciale per migliorare la sicurezza nei cieli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La scatola nera che registra i dati di volo di un aereoRegistra i dati di voloUna pericolosa posizione dell aereo in voloLa registra uno strumento dell aereoDà la posizione dell aereo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Scatola

Hai davanti la definizione "Quella nera registra i dati di volo dell aereo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T R C A A U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARCUATA" ARCUATA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.