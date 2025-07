Pianta che cresce in fretta nei cruciverba: la soluzione è Bambù

Home / Soluzioni Cruciverba / Pianta che cresce in fretta

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pianta che cresce in fretta' è 'Bambù'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BAMBÙ

Curiosità e Significato di Bambù

Approfondisci la parola di 5 lettere Bambù: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bambù? Il bambù è una pianta che si distingue per la sua crescita rapidissima, in alcuni casi fino a un metro al giorno. Originario dell'Asia, viene apprezzato sia per il suo aspetto elegante sia per l’impiego in edilizia e design sostenibile. La sua capacità di svilupparsi in fretta lo rende simbolo di forza e resilienza, rappresentando una risorsa naturale preziosa e versatile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pianta spinosaPianta le cui bacche aromatizzano un forte liquoreUna pianta da salottoPianta dai fiori violaPianta affine al ribes

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Bambù

Hai trovato la definizione "Pianta che cresce in fretta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

M Milano

B Bologna

Ù -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I P R E R I M M E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IMPRIMERE" IMPRIMERE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.