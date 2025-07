Osserva di continuo il galleggiante nei cruciverba: la soluzione è Pescatore

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Osserva di continuo il galleggiante' è 'Pescatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PESCATORE

Curiosità e Significato di Pescatore

La soluzione Pescatore di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pescatore per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pescatore? Un pescatore è colui che si dedica alla cattura del pesce, spesso osservando attentamente il galleggiante per individuare i segnali di una cattura. La sua attenzione costante e la pazienza sono fondamentali per un buon successo in mare. In definitiva, il pescatore rappresenta chi sa attendere con cura e dedizione, sempre pronto a cogliere l’attimo giusto.

Come si scrive la soluzione Pescatore

Hai trovato la definizione "Osserva di continuo il galleggiante" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

E Empoli

S Savona

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

