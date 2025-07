Non del tutto nei cruciverba: la soluzione è Quasi

QUASI

Curiosità e Significato di Quasi

Hai risolto il cruciverba con Quasi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Quasi.

Perché la soluzione è Quasi? Quasi significa quasi del tutto o appena meno di completo. Si usa per indicare qualcosa che si avvicina molto a un risultato, ma non lo raggiunge del tutto. È perfetto per descrivere situazioni, quantità o stati che sono quasi pieni, quasi finiti o quasi arrivati. Insomma, un modo semplice per esprimere una vicinanza, ma senza totale certezza o completezza.

Come si scrive la soluzione Quasi

Hai davanti la definizione "Non del tutto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Q Quarto

U Udine

A Ancona

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A D M E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DERMA" DERMA

