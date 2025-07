Ne è amico chi fa il doppio gioco nei cruciverba: la soluzione è Giaguaro

GIAGUARO

Curiosità e Significato di Giaguaro

Perché la soluzione è Giaguaro? Giaguaro è un termine che indica una persona che fa il doppio gioco, ovvero che agisce in modo ambiguo, nascondendo le proprie intenzioni o alleando con più parti. È come un giaguaro che si muove furtivamente tra le ombre, senza essere mai completamente affidabile. In sostanza, rappresenta chi non si schiera mai apertamente, mantenendo sempre un lato nascosto. Una figura intrigante e ambigua nel mondo delle relazioni.

Come si scrive la soluzione Giaguaro

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ne è amico chi fa il doppio gioco", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

I Imola

A Ancona

G Genova

U Udine

A Ancona

R Roma

O Otranto

