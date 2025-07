Lo stato fisico dell acqua corrente nei cruciverba: la soluzione è Liquido

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo stato fisico dell acqua corrente' è 'Liquido'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIQUIDO

Curiosità e Significato di Liquido

Approfondisci la parola di 7 lettere Liquido: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Liquido? L'acqua corrente, nello stato fisico liquido, è quella che scorre facilmente in tubature e rubinetti, mantenendo un aspetto limpido e fluido. È il modo in cui l’acqua si presenta comunemente nella vita quotidiana, pronta per essere usata per bere, cucinare o pulire. La sua natura liquida permette di adattarsi facilmente alle forme dei contenitori, rendendola fondamentale per la nostra routine quotidiana.

Come si scrive la soluzione Liquido

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo stato fisico dell acqua corrente", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

I Imola

Q Quarto

U Udine

I Imola

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O I G L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GOLIA" GOLIA

