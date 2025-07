Lo stato gassoso dell acqua nei cruciverba: la soluzione è Vapore

VAPORE

Curiosità e Significato di Vapore

Perché la soluzione è Vapore? Il vapore è la forma gassosa dell'acqua, che si ottiene quando quest'ultima raggiunge temperature elevate, come durante l'ebollizione. È invisibile, ma può condensarsi in piccole goccioline, formando nuvole o nebbia. Questo stato è fondamentale in molte attività quotidiane e processi naturali, rappresentando l'energia termica che si libera o si assorbe durante il passaggio tra liquido e gas.

Come si scrive la soluzione Vapore

V Venezia

A Ancona

P Padova

O Otranto

R Roma

E Empoli

