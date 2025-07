Lo stadio in cui gioca il Napoli nei cruciverba: la soluzione è Sanpaolo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo stadio in cui gioca il Napoli' è 'Sanpaolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SANPAOLO

Curiosità e Significato di Sanpaolo

Vuoi sapere di più su Sanpaolo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Sanpaolo.

Perché la soluzione è Sanpaolo? San Paolo è il nome dello storico stadio di Napoli, ufficialmente chiamato Stadio Diego Armando Maradona. È il cuore pulsante dei tifosi azzurri, dove si vivono emozioni intense durante le partite. Il nome richiama la figura di San Paolo, patrono della città, e rappresenta un simbolo di identità e passione per i napoletani. Un luogo che incarna la passione calcistica partenopea.

Come si scrive la soluzione Sanpaolo

Hai davanti la definizione "Lo stadio in cui gioca il Napoli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

N Napoli

P Padova

A Ancona

O Otranto

L Livorno

O Otranto

