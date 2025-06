Lo stadio di calcio in cui gioca la Salernitana nei cruciverba: la soluzione è Arechi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo stadio di calcio in cui gioca la Salernitana' è 'Arechi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARECHI

Curiosità e Significato di Arechi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Arechi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Arechi? L'Arechi è lo storico stadio di calcio di Salerno, situato nel quartiere omonimo. Costruito negli anni '50, prende il nome dal duca di Salerno, Arechi II, e rappresenta un simbolo della passione sportiva locale. Con una capacità di oltre 30.000 spettatori, accoglie le partite della Salernitana, unendo tifosi e cittadini in un’atmosfera di entusiasmo e orgoglio.

Come si scrive la soluzione Arechi

Hai trovato la definizione "Lo stadio di calcio in cui gioca la Salernitana" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

R Roma

E Empoli

C Como

H Hotel

I Imola

