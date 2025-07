Lo Spirito con la scure dei giornalini a fumetti nei cruciverba: la soluzione è Zagor

ZAGOR

Curiosità e Significato di Zagor

La soluzione Zagor di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Zagor per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Zagor? Lo Spirito con la scure dei giornalini a fumetti è un modo creativo per indicare Zagor, l'eroe dei fumetti italiani noto per il suo spirito giustiziere e la sua lancia-scure. Nato dalla fantasia di Guido Nolitta, Zagor incarna coraggio e avventura nelle terre selvagge del West, diventando un simbolo indimenticabile per generazioni di lettori appassionati di fumetti d'azione.

Come si scrive la soluzione Zagor

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo Spirito con la scure dei giornalini a fumetti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Z Zara

A Ancona

G Genova

O Otranto

R Roma

