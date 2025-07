Lo aborre l economo nei cruciverba: la soluzione è Spreco

SPRECO

Curiosità e Significato di Spreco

Perché la soluzione è Spreco? Spreco indica l'uso eccessivo o inutile di risorse, tempo o denaro che porta a perdite o inutilità. È ciò che si spreca quando non si gestiscono bene le cose, generando dispendio senza beneficio. In un mondo attento all’ambiente e alle finanze, ridurre lo spreco è fondamentale per vivere in modo più sostenibile ed efficiente. È un invito a valorizzare ciò che abbiamo.

Come si scrive la soluzione Spreco

S Savona

P Padova

R Roma

E Empoli

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S O N M U E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MUSONE" MUSONE

