GOLA

Curiosità e Significato di Gola

Perché la soluzione è Gola? La parola gola indica un passaggio stretto tra due montagne o colline, come uno stretto canale naturale. Nel contesto di un lungolago, si riferisce a un punto dove il paesaggio si restringe, creando una sorta di strettoia tra le rive. È un termine che evoca immagini di natura selvaggia e di passaggi unici, caratteristici di paesaggi affascinanti e spesso impervi.

Come si scrive la soluzione Gola

G Genova

O Otranto

L Livorno

A Ancona

